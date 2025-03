Der Migros-Wagen kehrt als «Merci Bus» zurück – dann kommt er in deine Gemeinde

So sahen die Migros-Wagen in den 60er-Jahren aus.

So sahen die Migros-Wagen in den 60er-Jahren aus. Bild: Migros

Der «Merci Bus» wird in 100 Gemeinden Halt machen und dabei 100 Eigenmarken an Bord haben.

Was den Erfolg rechter Parteien möglich macht

Eine neue Studie der ETH Zürich zeigt, dass der Erfolg migrationskritischer Parteien im Schweizer Grenzgebiet nicht auf die Auswirkungen der Zuwanderung, sondern auf deren Rhetorik zurückzuführen ist.

Im Jahr 2004 wurde die Personenfreizügigkeit eingeführt, die Schweizer Grenzen waren offen für EU-Bürgerinnen und Bürger. Mit der Einführung stieg der Wähleranteil im Nationalrat von migrationskritischen Parteien wie die SVP, die Lega dei Ticinesi und dem Mouvement citoyens genevois deutlich an. Vor allem in den Grenzgemeinden, wo diese Parteien sechs Prozentpunkte mehr gewannen als in weiter von der Grenze entfernten Gemeinden. In einer neuen Studie der ETH Zürich und der Bocconi Universität Mailand haben die Forscherinnen und Forscher untersucht, warum dem so war.