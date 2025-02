100 Jahre Migros – checkt mal diese grossartigen historischen Bilder!

Mit fünf Verkaufswagen startete die Migros im August 1925. Hundert Jahre später ist sie eines der grössten Detailhandelsunternehmen des Landes und ein Stück Schweizer Kulturgut. Ein Blick zurück in Bildern.

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Schweiz»

1925: die ersten Migros-Verkaufswagen

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Am 25. August 1925 nahm die Migros AG ihren Geschäftsbetrieb mit fünf Verkaufswagen des Typs Ford Model T auf, mit denen 178 Haltepunkte in der Stadt Zürich bediente.

In dieser Pionierzeit der Migros wurden bloss sechs verschiedene Produkte verkauft, diese jedoch um bis zu 30 Prozent billiger als bei der Konkurrenz.

1926: Eröffnung des ersten Verkaufsladens an der Ausstellungsstrasse, Zürich

Bild: Migros Archiv

Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler wollte nicht mehr als 200 Franken für die Einrichtung der Verkaufsstelle ausgeben. Trotz der kargen Inneneinrichtung war der Laden ein sofortiger Erfolg.

1928: Beginn der Eigenproduktion

Bild: Migros Archiv

1928 gab es mit einem Süssmost erstmals ein originales Produkt im Sortiment. Bald folgten weitere Eigenproduktions-Produkte (im Bild das Waschmittel Ohä aus dem Jahr 1932).

1939: «Runde Preise, ungerade Gewichte»

Bild: Migros Archiv

Der Preis: 1 Franken. Das Gewicht ... ändert sich, je nachdem.

1939: Unterwasser-Lagerungs-Versuch am Thunersee

Bild: Migros Archiv

Bereits vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs machte sich Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler Gedanken zur Sicherung der Landesversorgung. Seine Idee, Getreide und sonstige Lebensmittel in tonnenschweren «Konservendosen» in Schweizer Seen zu versenken, erhielt aber keine Unterstützung, trotz erfolgsversprechender Versuchsprojekte.

1941: Umwandlung der AG in eine Genossenschaft

1944: Gründung der Klubschule Migros

Bild: Migros Archiv

«Für die Nachkriegszeit von besonderer Aktualität»: Als sehr beliebt erweisen sich Sprachkurse.

Bild: Migros Archiv

1948: Einführung der Selbstbedienung

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Der erste Selbstbedienungsladen war an der Ausstellungsstrasse in Zürich.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Der Migros-Supermarkt, wie wir ihn heute kennen, war entstanden.

Bild: Migros Archiv

1950: Gottlieb Duttweiler feiert mit Angestellten das 25. Jubiläum der Migros.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

1951: Gelbe Migros-Taxis unterbieten Zürcher Taxi-Tarife.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Alleine Gottlieb Duttweilers Ankündigung, 100 Vauxhall-Taxis aus Grossbritannien importieren zu wollen, sorgte unter den etablierten Taxiunternehmen für Aufregung. Noch bevor die Wagen überhaupt in der Schweiz waren, senkten sie die Tarife um rund ein Drittel. Damit hatte Duttweiler erreicht, was er wollte, und vereinbarte einen «Nichtangriffspakt» im «Taxikrieg». Er verkaufte 40 Vauxhall-Taxis an Chauffeure; die übrigen gelangten nach Basel, wo sie ebenfalls für eine Preiskorrektur sorgten.

1951: Einführung von Non-Food

Bild: Migros Archiv

Im Bild Kühlschrank und Küchengeräte-Verkauf im Migros-Markt Hertensteinstrasse, Luzern.

1952: Grosser Andrang anlässlich der Eröffnung des Migros-Markts Limmatplatz, Zürich.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Dieser Flagship-Store am Zürcher Hauptsitz war der bisher grösste seiner Art.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Einen Food-Court hatte es auch schon – obwohl es damals nicht so hiess. Voilà – die «Imbissecke» am Limmatplatz:

Bild: Migros Archiv

1954: Nach dem «Taxikrieg», der «Benzinkrieg»

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die 1954 lancierte Migrol verkaufte Benzin zum Kampfpreis von 49 Rappen pro Liter. Die etablierten Mineralölgesellschaften reagierten harsch auf die neue Konkurrenz. Unabhängige Tankstellenbetreiber unterboten wiederum die Migrol-Preise.

1960: der erste Verkaufswagen mit Selbstbedienungs-Supermarkt

Bild: Migros Archiv

1965: Impressionen von der Micarna-Fleischverarbeitungsfabrik in Courtepin, Freiburg

Bild: KEYSTONE

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

1965: Der erste Self-Checkout – zumindest als Experiment

Bild: Migros Archiv

Es blieb beim Versuch.

1967: Einführung der Warendeklaration mit Abpack- und Haltbarkeitsdatum Bild: Migros Archiv

Bild: Migros Archiv

1969: Baustelle des Hardturmviadukts – links das Verteilzentrum Herdern, rechts die Duttweilerbrücke

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

1970: der erste MMM-Migros-Multi-Markt in Genf

Bild: Migros Archiv

1973: Mieter demonstrieren gegen den Aufkauf der Häuser an der Hardaustrasse in Zürich durch die Migros.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

1978: Demonstration an der Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschaftsbundes; Eine Gruppe von «Tat»-Redaktoren trägt ihre Zeitung symbolisch zu tode.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Zeitung «Die Tat» wurde 1935 von Gottlieb Duttweiler ins Leben gerufen und von der Migros zunächst als Wochenzeitung, später als Abendzeitung und zuletzt als Boulevard herausgegeben. 1977 entliess Migros-Präsident Pierre Arnold aufgrund des wirtschaftskritischen, scharfen Stils der «Tat» den damaligen Chefredaktor Roger Schawinski. Der darauffolgende Proteststreik der Redaktion führte zur Einstellung der Boulevardzeitung Ende September 1978.

1987: Umstellung auf Strichcode-Scanner

Bild: KEYSTONE

1994: Mit uniformierter Bewachung versucht die Migros die Drogenszene von ihrem Hauptsitz am Limmatplatz in Zürich fernzuhalten.

Bild: KEYSTONE

1996: Einführung der Produktelinie M-Budget Bild: Migros Archiv

2000: Einführung des Online-Einkaufs Bild: KEYSTONE

2011: Einführung des Self-Checkouts

Bild: Migros Archiv

Satte 46 Jahre nach dem ersten Versuch mit Selbsttipp-Kassen (vergl. Bild von 1965 oben) ist es dank Scanner-Technologie endlich so weit: Selbst ist der Kunde und die Kundin.

2022: Nicht zum ersten Mal kam es zur Abstimmung, «Alkoholverkauf – ja oder nein»?

Bild: Migros Archiv

Die Delegierten des Migros-Genossenschaftsbundes sagten zunächst «ja», was den Weg freimachte zur Urabstimmung aller 2,3 Millionen Mitglieder der zehn regionalen Migros-Genossenschaften. 630'000 Abstimmende entschieden dann, mit eindeutiger Mehrheit, am Alkohol-Verkausverbot festzuhalten.