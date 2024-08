Die Schwierigkeit in der Erkennung von Neophyten aus der Luft ist laut dem CSEM, dass die Pflanzen darauf oft nur wenige Bildpixel gross sind und sich so oft kaum von einheimischen Pflanzen unterscheiden lassen. Für den neuen Neophytenradar wird deshalb Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt . Entwickelt wird er von Vegetationsökologen, Daten- und Sensorspezialistinnen.

Forschende wollen künftig mit Drohnen auf die Jagd nach gebietsfremden Pflanzen gehen. So sollen invasive Pflanzen besser bekämpft werden können, wie das Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik (CSEM) am Donnerstag mitteilte.

Sie machten Lip-Filler und Haar-Transplantationen: Klinikkette Hair & Skin ist pleite

Angestellte bei Hair & Skin müssen auf Jobsuche gehen. Am Dienstag wurden sie darüber informiert, dass ein Konkursverfahren über ihren Arbeitgeber eröffnet wurde. Die Klinikkette betreibt 14 Filialen in der Schweiz.

Das Obergericht Zürich habe am Dienstag den Konkurs über die Hair & Skin Medical AG eröffnet, wie «20 Minuten» berichtet. Die Mitarbeitenden habe man am Dienstag darüber in Kenntnis gesetzt. Das Juli-Gehalt sei ausgeblieben, so ein Angestellter gegenüber der Zeitung.