Tigermücke, Japankäfer & Co. – so geht die Schweiz gegen invasive Arten vor

Die Änderung der Freisetzungsverordnung tritt am 1. September 2024 in Kraft. Die betroffenen Arten:

Doch nicht alle Neophyten – so nennt man Pflanzenarten, die nach 1492 (Entdeckung Amerika) aus fremden Gebieten eingeschleppt wurden – sind problematisch für unsere Pflanzenwelt. Einige passen sich gut an.

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

Nach der Hitze kommen die Gewitter: Die Folge sind Evakuierungen in Brienz BE, Flug-Umleitungen in Zürich und Einschränkungen im Strassen- und Bahnverkehr. Auch am Dienstagabend gab es Unwetter, am Mittwoch werden am Nachmittag weitere Regenfälle erwartet.

Nach dem heftigen Unwetter am Montagabend gab es auch am Dienstagabend und in der Nacht wieder Gewitter im Kanton Bern. Vom Bieler Seeland via Bundesstadt bis nach Thun und Interlaken kam es zu starken Regenfällen.