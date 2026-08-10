Behörden warnen vor Blaualgen in Weihern in Kreuzlingen TG

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Das Thurgauer Amt für Umwelt hat im Grossweiher und im Pfaffenweiher in der Gemeinde Kreuzlingen TG eine erhöhte Konzentration von Blaualgen festgestellt. Die Behörden raten vom Baden ab und empfehlen, den Gewässerbereich zu meiden.

Die Blaualgenblüte stelle eine Gefahr für die Gesundheit dar, insbesondere für Kleinkinder und Hunde, teilte die Stadt Kreuzlingen am Montag in einem Communiqué mit.

Das Wasser soll nicht geschluckt werden. Nach einem Kontakt mit Blaualgen gelte es, sich rasch mit sauberem Wasser gründlich zu waschen. Bei Hunden sollte das Fell ausgewaschen werden.

Falls Symptome wie Hautreizungen, Erbrechen, Durchfall oder Lähmungen auftreten, raten die Behörden zum Besuch eines Arztes oder Tierarztes.

Blaualgenblüten kommen vorwiegend in stehenden Gewässern wie Seen, Weihern, beruhigten Stellen in Fliessgewässern oder Pfützen vor. Hohe Temperaturen und Trockenheit können zu einer Massenvermehrung führen. (hkl/sda)