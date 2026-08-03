recht sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Blaualgen in der Schweiz: Neuer Sensor spürt Gifte auf

Neuer Sensor spürt Blaualgen-Gifte in Schweizer Seen auf

03.08.2026, 09:5803.08.2026, 09:58

Ein neuer Sensor erkennt Giftstoffe von Blaualgen in Schweizer Seen schnell und präzise. Er weist bereits eine Konzentration nach, die 40-mal unter dem WHO-Richtwert für Trinkwasser liegt, wie erste Tests in Genfer- und Luganersee zeigten.

cntv-Schwan sucht einen Algen freien Platz im Wasser der Wanse.Der Algenwuchs aufgrund der Waerme nimmt immer mehr zu Der M�hlenteich im Hamburg Wandsbek ist zu gro�en Teilen mit Algen bedeckt 21.08.2 ...
Blaualgen können für Mensch und Tier gefährlich sein.Bild: www.imago-images.de

Der von Forschenden der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) entwickelte Sensor spürt schädliche Cyanobakterien-Gifte Molekül für Molekül auf, wie die Hochschule am Montag mitteilte.

Sobald im Sommer die Wassertemperaturen steigen, breiten sich Blaualgen in Gewässern oft rasant aus. Sie setzen gefährliche Toxine frei – sogenannte Microcystine –, die für Badende, Hunde und die Trinkwasserversorgung ein Risiko darstellen.

Da es über 300 verschiedene Varianten dieser Giftstoffe gibt, standen Gewässerüberwacher bisher vor einem Dilemma: Schnelltests liefern zwar rasche Ergebnisse vor Ort, können die einzelnen Gift-Varianten aber kaum voneinander unterscheiden. Laboranalysen sind hingegen hochpräzise, erfordern aber tonnenschwere Spezialgeräte, geschultes Personal und Tage bis Wochen Wartezeit.

Handliches Messgerät als Ziel

Hier setzt die im Fachjournal «ACS Nano» vorgestellte Entwicklung der Forschungsteams um Matteo Dal Peraro und Tamar Kohn an. Das Herzstück des Sensors ist eine sogenannte Nanopore – ein winziger Kanal aus dem Protein Aerolysin, der an seiner engsten Stelle gerade einmal einen Nanometer breit ist.

Unter elektrischer Spannung fliessen geladene Teilchen gleichmässig durch die Pore. Wandert ein einzelnes Giftmolekül durch den Kanal, verstopft es diesen für einen Bruchteil einer Sekunde. Da jedes der verschiedenen Toxine den Stromfluss je nach Grösse und Struktur unterschiedlich stark bremst, entsteht ein charakteristischer elektrischer Fingerabdruck.

Im Labor konnte das Team auf diese Weise sieben eng verwandte Microcystin-Varianten zweifelsfrei unterscheiden. Das System schlägt laut den Forcshenden bereits bei Konzentrationen an, die 40-mal unter dem Richtwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Trinkwasser liegen.

Noch müssen die Wasserproben vor der Messung manuell gefiltert und aufbereitet werden. Das Fernziel der Forschenden ist jedoch ein handliches Messgerät, das direkt am Ufer oder auf einem Boot eingesetzt werden kann. (dab/sda)

Mehr zum Thema Gesundheit:

Diese Lebensmittel stärken unsere Knochen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die erstaun­li­che Karriere eines Gifts
Arsenik ist als Mordgift um 1860 allgemein bekannt. Dennoch sind sich die Basler Behörden der Gefahren, die von einer arsenikbasierten Farbenproduktion ausgehen können, zunächst nicht bewusst. Nur der Kantonschemiker erkennt, dass die industrielle Verwendung des «Königs der Gifte» für Mensch und Umwelt unbeabsichtigte Folgen haben könnte.
Im März 1873 stirbt die 23-jährige Benedicta Gschwind, Tochter des Gerichtspräsidenten, aus Arlesheim im Kanton Basel-Landschaft überraschend: An einem Morgen hatte sie Blumen aus rotem Papier gebastelt, am Mittag über Bauchschmerzen geklagt und wenige Tage später ist sie tot. Der dazu gerufene Arzt ist ratlos und verdächtigt das rote Papier, das auf der Oberfläche einen Schimmer habe und bei Berührung stäube. Ein Chemiker untersucht es und gibt Entwarnung. Es ist nicht die vermutete Todesursache. Aber wieso die Aufregung? Warum sollte ein Stück Papier einen Menschen töten können?
Zur Story