Video: watson/lucas zollinger

People-News

Influencer Aditotoro frisst einen Besen(stiel)

Der Schweizer Influencer Aditotoro isst innerhalb einer Woche einen Besenstiel. Wieso das gefährlich ist.

Mehr «Schweiz»

«Bitte nicht nachmachen!», sagt Aditotoro zu seinen Followern in einem TikTok-Video. Grund für die Warnung des Schweizer Influencers und Podcasters, der mit bürgerlichem Namen Adrian Vogt heisst, ist sein Vorhaben, einen Besen zu essen. Seine Community möchte er auf Social Media daran teilhaben lassen.

Video: watson/lucas zollinger

Auf die Idee brachte ihn die bekannte Redewendung «Ich fress' einen Besen». Dies möchte der 27-Jährige nun wahr werden lassen. Einen Monat lang habe er sich auf die Aktion vorbereitet. Nun will er den gesamten Besen innerhalb einer Woche verspeisen.

Für das Experiment kaufte der Influencer einen Naturbesen mit Holzstiel und einem Kopf aus Stroh. An diesem will er aber nun nicht einfach so knabbern. Den Stiel zermahlte er zu feinem Holzmehl, das er nun unter seine Mahlzeiten mischt. Kredenzt hat er mit dem Pülverchen schon einen Schokokuchen. Das komplette Menü wolle er dann auf seinem YouTube-Kanal teilen. Den Besenkopf aus Stroh möchte er aber nicht mehr essen.

Der Erste mit solch einer Idee ist Aditotoro jedoch nicht. Schon Influencer Plankton ass vor einigen Jahren Mahlzeiten mit Besenpulver.

Aditotoro isst innerhalb einer Woche einen Besen. Bild: TikTok/aditotoro

Experte warnt

Klicks wird der Schweizer höchstwahrscheinlich zur Genüge bekommen, für seine Gesundheit könnte es aber weniger gut ausgehen. Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl warnt gegenüber «Bild» eingehend vor dem Experiment. «Die unverdaulichen Materialien eines Besens können zu einem tödlichen Darmverschluss führen», meint er. Und falls das Holz nicht fein genug gemahlen ist, können Splitter zu schweren inneren Verletzungen führen. Auch die Gefahr des Erstickens besteht. Wird dagegen das Holz zu klein zermahlen, kann es zu einer Vergiftung kommen.

Unter den Videos des Schweizers gibt es ebenfalls kritische Stimmen: «Bitte pass auf dich auf», lautet ein Kommentar. Andere finden die Aktion dagegen lustig.

(kek)