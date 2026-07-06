freundlich28°
DE | FR
burger
Schweiz
ÖV

Baustellen schränken Bahnverkehr im Kanton Freiburg ein

Personen warten auf Ersatzbusse, am Montag, 30. Juni 2025, am Bahnhof Freiburg. Die SBB fuehrt auf der Linie Bern-Freiburg umfassende Unterhaltsarbeiten durch. Um diese moeglichst rasch und sicher aus ...
Der Bahnverkehr im Kanton Freiburg ist diesen Sommer während mehrerer Monate eingeschränkt. Bild: keystone

Baustellen schränken Bahnverkehr im Kanton Freiburg ein

06.07.2026, 14:2806.07.2026, 14:28

Mehrere Baustellen schränken den Bahnverkehr im Kanton Freiburg während der Sommermonate erheblich ein. Zwischen Freiburg und Romont verkehren zwischen dem 13. Juli und 21. August Ersatzbusse im Regionalverkehr, wie die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) am Montag mitteilten.

Grund für die Einschränkungen auf dieser Strecke sind Bauarbeiten der SBB zwischen Romont und Chénens, wie die TPF in einer Mitteilung schrieben. Die Regional- und Regioexpresszüge RE2 und RE3 können dort während der Bauphase nicht fahren. Die Fernverkehrszüge IC1 und IR15 verkehren dagegen fahrplanmässig.

Insgesamt richten die TPF zwischen Freiburg, Romont und Bulle vier Ersatzbuslinien ein.

Auch im Süden des Kantons kommt es zu Störungen. Wegen Bauarbeiten zwischen La Verrerie und Vaulruz-Sud fällt der Bahnverkehr auf der Linie zwischen Semsales und Bulle bis zum 27. August komplett aus. Zudem fahren vom 13. bis zum 27. Juli an Werktagen keine Züge zwischen Bulle und Châtel-St-Denis. An zwei Juli-Wochenenden wird der Bahnverkehr zwischen Bulle und Palézieux unterbrochen. Die TPF richten einen Schienenersatzverkehr ein. (sda)

Mehr ÖV:

Ursache für das deutsche Bahn-Chaos: Das ist das GSM-R-System
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
33 WC-Fails, die schlimmer sind als das Männer-Klo in der SBB
1 / 35
33 WC-Fails, die schlimmer sind als das Männer-Klo in der SBB
bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Megastau vor dem Gotthard verzögert Osterferien für Tausende Reisende
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Überholmanöver misslingt: Unfall in Vicosoprano GR
Drei Autos sind am Samstagmorgen in Vicosoprano GR nach einem missglückten Überholmanöver kollidiert. Eine 61-jährige Frau wurde leicht verletzt und mit dem Helikopter ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.
Zur Story