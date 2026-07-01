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SBB starten Bauarbeiten zwischen Wankdorf und Ostermundigen

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Die Bauarbeiten für den Bahnausbau bei Bern zwischen Wankdorf und Ostermundigen dauern voraussichtlich bis 2038 an.Bild: KEYSTONE

Arbeiten bis 2038: Bahnausbau zwischen Wankdorf und Ostermundigen hat begonnen

01.07.2026, 11:4701.07.2026, 11:47

Die Bauarbeiten für den Bahnausbau zwischen Wankdorf und Ostermundigen haben begonnen. Das Grossprojekt kostet rund 800 Millionen Franken, wie es am Mittwoch an einem Point de Presse der SBB hiess.

Der Ausbau soll den Bahnverkehr stabilisieren und mehr Verbindungen ermöglichen. Kernstück ist der 440 Meter lange Wankdorftunnel, der das Kreuzen von Güter- und Personenzügen vereinfacht. Zudem wird die Gleisanlage erweitert und der Bahnhof Ostermundigen barrierefrei ausgebaut.

Die Bauarbeiten, die weitgehend über den Ausbauschritt «STEP 2025» des Bundes finanziert werden, dauern voraussichtlich bis mindestens 2038. In Ostermundigen läuft der Bahnhofausbau bereits seit Anfang 2025. (maw/sda)

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