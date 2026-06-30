Bahnstrecke Luzern-Küssnacht am Rigi wird im Sommer fünf Wochen lang gesperrt

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Die Bahnstrecke zwischen Luzern und Küssnacht am Rigi wird vom 13. Juli bis 14. August wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Die SBB setzt in dieser Zeit Ersatzbusse ein, wie sie am Dienstag mitteilte.

Die SBB erneuert auf der Strecke Gleise, baut neue Schwellen und ersetzt Schotter, wie es in der Mitteilung hiess. Während der fünfwöchigen Totalsperre verkehren keine Züge, Reisende müssen auf Bahnersatzbusse ausweichen. Velos können in den Ersatzbussen nicht transportiert werden.

Bereits eine Woche vor und eine Woche nach der Hauptsperre kommt es in insgesamt zehn Nächten wegen Vor- und Nacharbeiten zu Nachtsperren. Dann fallen die S3-Züge zwischen Luzern und Küssnacht am Rigi jeweils von 22.30 Uhr bis 5 Uhr aus und werden ebenfalls durch Busse ersetzt.

Zudem kündigten die SBB Fahrplanänderungen im Fernverkehr an. So werden ein Teil der Voralpen-Express-Züge umgeleitet oder sie verkehren nur bis oder ab Rotkreuz. Teils entfallen die Stopps an den Haltestellen Luzern Verkehrshaus, Meggen Zentrum und Küssnacht am Rigi. (sda)