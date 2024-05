Ab Samstag kannst du bei der SBB das GA «testen» – das kann das Sommer-Schnupper-GA

Ab dem 1. Juni kannst du in der Schweiz unverbindlich mit dem ÖV (fast) überall hin. Das Ganze ist zwar nicht gratis, hat aber dennoch seine Vorteile. Das Angebot im Überblick.

Mehr «Schweiz»

In den Sommerferien mit dem Zug durch die Schweiz? Die SBB hat ein Sommerangebot. Bild: keystone

Wer in der Schweiz oder in einem Nachbarland wohnt und noch über kein gültiges Abonnement verfügt, dem bieten die SBB im Sommer ein Schnupper-Angebot. Ist es das neue schweizerische Pendant zum 9-Euro-Ticket in Deutschland? Leider mitnichten. Trotzdem kann es sich lohnen – besonders für jene, die gerne 1. Klasse fahren.

Was kann ich mit dem Schnupper-GA?

Das Sommer-Angebot der SBB bietet dieselben Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen Verkehrs wie das normale Generalabonnement (GA) auch: eine – mit wenigen Ausnahmen – freie Fahrt mit Zug, Bus, Schiff und Gondel in der Schweiz.

Das eigentliche Angebot, das die SBB macht, ist dabei die Unverbindlichkeit: Normalerweise muss der Vertrag bei einem GA eine Laufdauer von mindestens sechs Monaten betragen. Beim Schnupperangebot läuft das GA nur einen Monat lang und wird danach auch nicht automatisch verlängert.

Wann ist das Schnupper-GA gültig?

Das Sommer-Schnupper-GA wird auf den SwissPass geladen und ist während drei Monaten verfügbar: Juni, Juli und August. Es kann bereits seit Anfang Mai und noch bis am 31. Juli 2024 gekauft werden und gilt jeweils ab dem (frei wählbaren) Kaufdatum für einen Monat.

Wie viel kostet das Schnupper-GA?

Erwachsene ab 25 Jahren zahlen für ein 2.-Klasse-GA 355 Franken, die etwas jüngeren Menschen bis zu 25 Jahren zahlen 260 Franken:

Die Preise sind kein Sonderangebot in dem Sinne: in der 2. Klasse kostet das Sommer-GA genau gleich viel (oder weniger, siehe unten) wie das normale GA. Wer sich aber nach dem Sommer-Schnupper-GA nahtlos ein GA kaufen will, kann sich die Hälfte des Kaufpreises anrechnen lassen.

Was sind also die Vorteile?

Das Schnupper-Angebot verbindet eigentlich die Vorteile einer GA-Monatskarte, die genau gleich funktioniert, aber das ganze Jahr erhältlich ist, mit dem preislichen Vorteil des «normalen» GA. Das zeigt der Blick in die Vergleichsgrafik:

Das GA mit Jahreszahlung wird einmal jährlich bezahlt und läuft entsprechend auch 12 Monate, es kann nicht gekündet werden. Darum ist es ein bisschen günstiger als das GA mit Monatszahlung: Dort gilt zwar auch eine Mindestdauer von sechs Monaten, dafür ist es monatlich kündbar.

Wie der Vergleich ebenfalls zeigt, kostet das Sommer-GA genau gleich viel wie eines, das auf Monatszahlung beruht. Allerdings: Auf das GA in der 1. Klasse gibt es einen deutlichen Rabatt, es ist sogar billiger als das GA mit Jahreszahlung (pro Monat).

Während es keinen grossen Unterschied gibt bei 2.-Klasse-GAs, kostet das Schnupper-Sommer-GA der SBB in der 1. Klasse deutlich weniger: 450 statt 543 Franken. Dieser Vorteil ist noch grösser beim Angebot für Jugendliche bis 25 Jahren: