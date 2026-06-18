Nichts geht mehr am Bahnhof Hardbrücke in der Stadt Zürich.

Fahrleitungsstörung: Am Bahnhof Hardbrücke steht alles still

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Wer von der Hardbrücke in Richtung Zürich Hauptbahnhof oder in Richtung Zürich Oerlikon fahren will, braucht gerade Geduld.

Aufgrund einer Fahrleitungsstörung ist der Zugverkehr in beide Richtungen unterbrochen oder zumindest stark eingeschränkt. «Die Einschränkung dauert bis zirka 20 Uhr», informieren die SBB.

Auf Gleis 1 würden vereinzelt Züge in Richtung Zürich HB verkehren, sagt ein watson-Journalist, der sich auf dem Nachhause-Weg befindet. Auf Gleis 2 und 3 geht hingegen nichts mehr.

Betroffen seien die Linien S3, S6, S7, S9, S15, S16, S21 und S24, so die SBB weiter.

(her)

Update folgt...

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