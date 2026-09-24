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So viel teurer werden ZVV-Tickets ab dem Fahrplanwechsel im Dezember

[Staged Picture] A man purchases a ticket at a Swiss Federal Railways vendig machine at Zurich main station, in Zurich, Switzerland, on April 12, 2018. (KEYSTONE/Gaetan Bally) [Gestellte Aufnahme] E ...
Auf den Fahrplanwechsel am 13. Dezember steigen die Ticketpreise um durchschnittlich 2,7 Prozent.Bild: KEYSTONE

ZVV-Tickets werden ab dem Fahrplanwechsel teurer

24.09.2026, 09:4424.09.2026, 09:44

Der Zürcher Regierungsrat hat eine Preiserhöhung beim Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) genehmigt. Auf den Fahrplanwechsel am 13. Dezember steigen die Ticketpreise um durchschnittlich 2,7 Prozent.

Die Kosten des öffentlichen Verkehrs steigen laufend an, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Deshalb müssten auch die Ticketpreise erhöht werden. Als Gründe dafür gelten höhere Ausgaben für den Unterhalt, neue Fahrzeuge, der Ausbau des Angebots sowie die allgemeine Teuerung. Mit den zusätzlichen Einnahmen soll der ZVV-Kostendeckungsgrad über 60 Prozent gehalten werden.

Um sich dem nationalen Tarif anzugleichen, fallen die bisherigen Rabatte auf Mehrfahrtenkarten künftig weg. Abonnemente und Einzeltickets werden im Durchschnitt um 2,1 Prozent teurer. Keinen Preisaufschlag gibt es hingegen bei den Lokalnetzen und bei Kurzstreckentickets. (sda)

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