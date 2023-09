Kreisgericht Rorschach spricht den Belarussen vollumfänglich frei

Das Kreisgericht Rorschach hat im Fall angeblich ehemaligen Mitglieds einer belarussischen Sondereinheit sowohl bezüglich Verschwindenlassens als auch Irreführung der Rechtspflege einen Freispruch gefällt. Die Richter sehen in den Schilderungen zu viele Widersprüche.

Am 29. September tritt der Vollmond in der Schweiz um 11.57 Uhr ein. Er findet im Widder statt. Hier erfährst du alles über die leuchtende Kugel am Himmel.

Der Mond begleitet uns Menschen schon seit Urzeiten. Seit jeher übt er eine anziehende Wirkung auf die Menschheit aus. Besonders in den Vollmondnächten zieht uns die silbrig strahlende Kugel am Sternenhimmel immer wieder aufs Neue in ihren Bann.