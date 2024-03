People-News

Michael Wendlers Konzert in der Schweiz findet nicht statt – er wittert Verschwörung

Michael Wendler wollte unbedingt sein Comeback feiern. Doch daraus wird vorerst nichts. Seine geplanten Konzerttermine sind geplatzt.

Am 4. Mai hätte Michael Wendler eigentlich in der Schweiz sein Konzert-Comeback geben wollen – in Volketswil in der Event-Location des Corona-Skeptikers Daniel Stricker. Doch dazu kommt es nun doch nicht.

In den vergangenen Tagen meldeten sich immer wieder Fans, denen Ungereimtheiten auffielen. Demnach seien keine Karten mehr verfügbar – und auch die Website der Location Pasadena in Volketswil war plötzlich nicht mehr online.

Jetzt meldet sich Michael Wendler selbst zu der Sache, sagt auf seinem Telegram-Kanal, der Veranstalter habe ihm mitgeteilt, dass er seinen Laden schliessen müsse. Wirtschaftliche Probleme seien der Grund. «Leider müssen wir das Pasadena und dessen Türen für immer schliessen», zitiert Wendler aus einer E-Mail und merkt dann selbst an: «Ich bin natürlich total geschockt über diese Zeilen.»

«Jetzt haben wir noch ein ganz anderes Problem»

Mehr noch: Michael Wendler wittert eine Verschwörung. «Wie kann man denn fünf Wochen vor meinem Auftritt die Türen zur Location schliessen?», fragt er seine Fans und merkt dann an: «Hätte er damit nicht noch warten können, wo er doch so viele Monate dementsprechend noch durchgehalten hat, wie er sagt. Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht mehr.»

Er sei darüber «nicht erfreut», müsse aber damit leben. Schliesslich könne er nichts dafür: «Ich war startklar und hatte praktisch schon meine Koffer gepackt.» Doch er sei nur der «gebuchte Künstler» und habe auf diese Entscheidung keinen Einfluss.

Der 51-Jährige hat in seiner Videobotschaft aus den USA weitere schlechte Nachrichten zu bieten. «Jetzt haben wir noch ein ganz anderes Problem», sagt er und weiter: «Am 10. Mai ist ja auch Österreich geplant. Diese beiden Konzerte hängen auch kausal zusammen, wir haben technisches Equipment für beide Konzerte ausgelegt und die Kosten dementsprechend auch.»

«Wir distanzieren uns ausdrücklich von den getroffenen Aussagen»

Es sei eine «Riesen-Show» geplant gewesen, lacht er. Aufgrund der Kürze der Zeit schaffe man es aber nicht, Ersatz zu finden. Die Fans sollen nun ihre «Tickets umtauschen». Beide Konzerte seien geplatzt. Wie es für dieses Jahr weitergeht, könne er nicht sagen. Erst wieder im September 2025 gebe es einen Termin: in der deutschen Stadt Oberhausen. Wie der dortige Veranstalter auf Nachfrage bestätigt, ist «das Konzert weiterhin für den 6. September 2025 geplant» – trotz der Umstände in den Nachbarländern.