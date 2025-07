People-News

Stimme nach der Schweizer Hymne weg: Beatrice Egli muss Konzert abbrechen

Schlagerstar Beatrice Egli hat am Donnerstag ihren Auftritt beim Musikfestival St. Peter at Sunset in Kestenholz SO abbrechen müssen. So machte die Stimme der 37-Jährigen im Laufe des Konzerts nicht mehr mit.

Beatrice Egli entschuldigt sich auf Instagram bei ihren Fans. Bild: instagram

«Zum ersten Mal seit zwölf Jahren musste ich eine Show abbrechen», erklärte die sichtlich enttäuschte Schweizerin daraufhin auf Instagram. Mit heiserer Stimme bedankte sie sich für alle Besucherinnen und Besucher. «Ich hoffe auf Verständnis, ich habe wirklich alles versucht», so Egli. Aber mit jedem Song habe sich die Stimme weiter und weiter verabschiedet.

Die Stimmprobleme der Schlagersängerin kamen abrupt. Noch kurz zuvor hatte sich Egli in einem weiteren Video vorfreudig beim Sondcheck gezeigt. «Noch ist alles leer, aber ich freue mich jetzt schon auf euch», schrieb sie dazu.

Auch am Mittwoch war Beatrice Eglis Stimme noch voll bereit gewesen: Beim Eröffnungsspiel der Frauen-Nati an der EM durfte die 37-Jährige die Schweizer Hymne im ausverkauften St. Jakob-Park singen. Eine grosse Ehre, wie Egli selbst dazu sagte: «Ich habe sofort zugesagt und verzichte dabei auch auf eine Gage. Das ist für mich Ehrensache», so die Sängerin gegenüber dem «Blick».

Nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch aus gesellschaftlicher: So sei das Turnier ein Zeichen für Gleichberechtigung der Frauen, sagte Egli. (dab)