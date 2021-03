Schweiz

Polizeirapport

Leichenfund in Höhle bei Brugg: Polizei hat Tatverdächtigen festgenommen



Im vergangenen April wurde in einer Höhle am Bruggerberg ein junger Mann tot aufgefunden. Nun hat die Kantonspolizei Aargau einen 22-jährigen Schweizer festgenommen.



Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Kantonspolizei Aargau am vergangenen Freitag einen 22-jährigen Schweizer aus der Region festgenommen. Er steht unter dringendem Verdacht, für den Tod des Mannes aus dem Kanton Zürich verantwortlich zu sein, dessen sterbliche Überreste vor einem Jahr in einer Höhle am Bruggerberg gefunden wurden.

Bild: AZ Archiv/CH Media

Der Leichnam wurde am 5. April 2020 in einer alten Sandsteinhöhle am Bruggerberg oberhalb von Brugg gefunden. Privatpersonen hatten den verschütteten Einstieg freigeschaufelt und waren auf die sterblichen Überreste eines Mannes gestossen.

Beim toten Mann handelt es sich um einen 24-jährigen Schweizer aus Hüntwangen (ZH), der ein Jahr zuvor als vermisst gemeldet worden war. (ch media/mlu)



