Polizeirapport

Fussgängerin stirbt bei Kollision auf Zebrastreifen in Buckten BL

Eine 87-jährige Fussgängerin ist am Samstagmittag in Buckten auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Trotz sofortigen Reanimationsversuchen verstarb sie gemäss der Polizei noch auf der Unfallstelle.

Eine 66-jährige Autofahrerin war auf der Hauptstrasse in Richtung Läufelfingen unterwegs. Gleichzeitig überquerte die Passantin um 12.30 Uhr bei einem Restaurant den Fussgängerstreifen, wo sie vom Auto erfasst wurde, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte.

Ein kantonales Care-Team betreute die Lenkerin nach dem tödlichen Unfall psychologisch. Ihr beschädigtes Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und polizeilich sichergestellt, wie es im Communiqué heisst.

Die Polizei sperrte die Strasse für mehrere Stunden in beide Richtungen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft hat sie eine Untersuchung zur genauen Unfallursache und zum genauen Hergang eingeleitet. Sie sucht Personen, die den Unfall beobachtet haben. (sda)