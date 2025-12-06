59-Jähriger bei Sturz am Bahnhof Ziegelbrücke SG lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Sturz auf einer Treppe am Bahnhof Ziegelbrücke am Freitagabend hat sich ein Mann lebensbedrohlich verletzt. Die Rega flog den 59-Jährigen in kritischem Zustand in ein Spital, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilte.

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen hat die Kantonspolizei zudem fünf Personen aus dem Verkehr gezogen, die in fahrunfähigem oder alkoholisiertem Zustand auf St.Galler Strassen unterwegs waren. Drei Führerausweise seien eingezogen worden.

(sda)