16-Jähriger Tessiner stirbt bei Autounfall, gleichaltriger Kollege verletzt

Im Bleniotal im Tessin sind in der Nacht zwei junge Männer mit einem Auto verunfallt. Einer starb noch am Unfallort.

Zum Unfall kam es kurz nach 1.30 Uhr bei Torre, wie die Kantonspolizei Tessin am Samstag mitteilte. Demnach fuhren die beiden 16-jährigen in der Region wohnhaften Schweizer mit einem Auto auf der Kantonsstrasse in Richtung Acquarossa.

Laut ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet das Auto von der Strasse ab und landete auf einer Wiese. Danach habe das Auto Feuer gefangen.

Die Feuerwehr sowie Rettungskräfte griffen vor Ort ein. Aufgrund der schweren Verletzungen starb einer der beiden Jugendlichen am Unfallort, wie es weiter hiess.

Laut einer ersten medizinischen Untersuchung erlitt der andere junge Mann keine schwerwiegenden Verletzungen. Er wurde mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht.

(sda)