Lastwagen kracht in Olten durch Brückengeländer und fällt in die Aare

Lastwagen kracht bei Olten durch Brückengeländer und fällt in die Aare

Zum Zustand des Fahrers gibt es momentan keine Angaben. Bild: TeleM1

Ein Lastwagen ist am Freitag zwischen Olten und Winznau SO von einer Brücke in die Aare gestürzt. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: TeleM1

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte am Freitagnachmittag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Onlineportals «20min.ch».

Die Information über den Unfall auf der Gösgerstrassen-Brücke sei um 15.00 Uhr bei der Polizei eingegangen, hielt ein Polizeisprecher auf Anfrage weiter fest. Ein Lastwagen soll das Brückengeländer durchbrochen haben und in den Fluss gestürzt sein. Dies habe automatisch ein grösseres Aufgebot ausgelöst. Weitere Details zum Unfall sind noch nicht bekannt. (sda)