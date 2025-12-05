Zug rammt Auto in Schüpfen BE – Lenker verstirbt noch vor Ort

Das verunfallte Fahrzeug wurde rund 200 Meter weit geschliffen. Bild: BRK News

Am Freitagmittag ist es in Schüpfen BE zu einer Kollision eines Zuges und eines Autos gekommen; dabei ist der Lenker des Autos verstorben. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern hervor.

Demnach sei das Auto nach ersten Erkenntnissen aus noch ungeklärten Gründen auf die Bahngleise gelangt und auf diesen mehrere Hundert Meter weitergefahren. Ein von hinten kommender Zug erfasste den Wagen und schleifte das Auto trotz sofort eingeleiteter Notbremsung rund 200 Meter weit mit sich, bevor er zum Stillstand kam.

Der Lenker des Wagens konnte nur noch tot geborgen werden. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Verstorbenen; eine formelle Identifikation stehe aber noch aus, schreibt die KaPo weiter.

Die Passagiere des Zugs blieben unverletzt. Sie wurden evakuiert und mit Bussen abgeholt. Die Zugstrecke der Bern-Biel-Linie blieb zwischen Münchenbuchsee und Suberg-Grossafoltern bis zum späteren Nachmittag gesperrt. Auch der angrenzende Strassenabschnitt war vorübergehend gesperrt.

(cpf)