Polizeirapport

Schlägerei in Ebnat-Kappel SG: 2 Männer werden von Unbekannten verletzt

Bei einer Schlägerei am Bahnhof von Ebnat-Kappel SG sind am Samstagmorgen zwei Männer verletzt worden. Die 26 und 35 Jahre alten Opfer erlitten dabei Schläge gegen den Kopf und mussten in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Die Auseinandersetzung ereignete sich kurz nach 05.00 Uhr auf dem Bahnhofsareal an der Ebnaterstrasse. Gemäss den Erkenntnissen der Polizei vom Samstag waren die beiden Männer von zwei weiteren, bislang unbekannten Männern angegriffen worden.

Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe der Tat waren am Samstagmittag noch unklar und seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hiess es weiter. (sda)