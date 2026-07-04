Polizeirapport

Flims GR: 43-Jähriger stürzt auf Baustelle und wird verletzt

Bei einem Sturz auf einer Baustelle in Flims GR hat sich ein 43-Jähriger am Freitag verletzt. Die Rega musste den Arbeiter in ein Spital fliegen. Er wurde zuvor von einem Gerüstteil am Kopf getroffen.

Der Mann stürzte vom Gerüst. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Der 43-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Gebäudeseite, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Beim Sturz prallte er mehrfach gegen Fassade und Gerüst.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag bei Renovierungsarbeiten. Die Arbeiter waren damit beschäftigt, ein Gerüst zu montieren. (sda)