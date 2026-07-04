Polizeirapport

Unfall auf der Gotthardstrasse in Amsteg UR: Töfffahrer und Kind verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Töff sind am Freitag in der Urner Gemeinde Amsteg zwei Personen verletzt worden. Der Motorradfahrer erlitt erhebliche, ein sechsjähriges Kind im Auto leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag um 15.00 Uhr auf der Gotthardstrasse, wie die Kantonspolizei Uri am Samstag mitteilte. Ein Autofahrer, der in Richtung Süden unterwegs war, wollte demnach nach links in die Bristenstrasse abbiegen.

Der Autofahrer hatte den Töff übersehen. Bild: Kantonspolizei Uri

Dabei übersah der Lenker des Autos den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam in der Folge zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in ein ausserkantonales Spital. Der Autofahrer blieb laut der Mitteilung unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es auf der Gotthardstrasse kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. (sda)