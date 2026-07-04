Polizeirapport

St.Gallen: 19-Jähriger stürzt durch Decke und wird verletzt

Ein 19-Jähriger hat sich am Freitag bei einem Sturz durch eine abgehängte Unterdecke mittelschwer verletzt. Er fiel rund drei Meter in die Tiefe und musste ins Spital gebracht werden.

Der Mann stürzte durch die Unterdecke. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Beim Sturz am Freitagmittag verletzte sich der Mann unter anderem am Kopf, wie die Stadtpolizei St.Gallen am Samstag mitteilte. Die Unterdecke sei nicht dafür ausgelegt gewesen, das Gewicht einer Person zu tragen. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der Mann mittelschwer. (sda)