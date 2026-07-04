sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Unfall in St.Gallen: 19-Jähriger bei Sturz durch Decke verletzt

Polizeirapport

St.Gallen: 19-Jähriger stürzt durch Decke und wird verletzt

04.07.2026, 11:0504.07.2026, 11:05

Ein 19-Jähriger hat sich am Freitag bei einem Sturz durch eine abgehängte Unterdecke mittelschwer verletzt. Er fiel rund drei Meter in die Tiefe und musste ins Spital gebracht werden.

Unfall St Gallen
Der Mann stürzte durch die Unterdecke.Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Beim Sturz am Freitagmittag verletzte sich der Mann unter anderem am Kopf, wie die Stadtpolizei St.Gallen am Samstag mitteilte. Die Unterdecke sei nicht dafür ausgelegt gewesen, das Gewicht einer Person zu tragen. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der Mann mittelschwer. (sda)

Unfall St. Gallen
Die Decke war nicht für das Gewicht einer Person ausgelegt.Bild: Stadtpolizei St.Gallen