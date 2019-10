Schweiz

Polizeirapport

Mann bei Auseinandersetzung vor «Dead End» in Bern verletzt



Bild: KEYSTONE

Vor dem Berner Ausgehlokal «Dead End» ist am Samstagmorgen ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es vor dem Lokal zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dann wurde der Streit handfest, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten.

Als Einsatzkräfte kurz nach 8.30 Uhr am Tatort eintrafen, fanden sie den Verletzten. Gestützt auf ein Signalement konnte die Polizei wenig später beim Treffpunkt im Bahnhof Bern einen Mann anhalten. Er wies ebenfalls Verletzungen auf und war mutmasslich an der Auseinandersetzung vor dem Lokal an der Neubrückstrasse beteiligt.

Weitere Ermittlungen sind nach Angaben der Polizei noch im Gang. Sie sucht Zeugen. (sda)