Polizeirapport

Frau und Hund sterben bei Schlafzimmerbrand in Schaffhausen

Eine 78-jährige Frau ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Brand in einem Schlafzimmer in Schaffhausen ums Leben gekommen. Ebenso der Hund der betroffenen Familie. Eine weitere Person musste für Untersuchungen ins Spital gebracht werden.

Ein Bewohner der Liegenschaft meldete gegen 1.40 Uhr der Polizei, dass im Schlafzimmer ein Brand ausgebrochen sei, teilte diese am Mittwoch mit. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sich vier der fünf Bewohner selbstständig in Sicherheit bringen.

Während der Löscharbeiten bargen die Einsatzkräfte dann die 78-Jährige, die laut Polizeicommuniqué trotz eingeleiteten Reanimationsversuchen vor Ort verstarb.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen, fanden danach aber in der Liegenschaft den Hund der Familie tot auf. Die Brandursache sei noch unklar, der entstandene Sachschaden belaufe sich auf mehrere zehntausend Franken. (rbu/sda)