recht sonnig29°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

200 Legehennen sterben bei einem Brand in Wangen SZ

Brand tote Hühner
Ziegen, Kühe und Schafe konnten rechtzeitig aus dem brennenden Stall gerettet werden.Bild: kantonspolizei schwyz
Polizeirapport

200 Legehennen sterben bei einem Brand in Wangen SZ

13.08.2025, 13:1513.08.2025, 13:15

Bei einem Brand sind in der Nacht auf Mittwoch in Wangen SZ 200 Legehennen getötet worden. Die weiteren Tiere, die sich im Stall befanden, konnten gerettet werden.

Der Brand war kurz nach Mitternacht gemeldet worden, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Die Feuerwehren von Wangen und Schübelbach konnten den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude verhindern.

Rund 200 Legehennen, die im oberen Stock des betroffenen Stalles untergebracht waren, verendeten. Grössere Tiere wie Kälber, Schafe und Ziegen hätten rechtzeitig gerettet werden können, teilte die Polizei mit.

Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Brandursache war am Mittwoch noch nicht geklärt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen