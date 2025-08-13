Ziegen, Kühe und Schafe konnten rechtzeitig aus dem brennenden Stall gerettet werden. Bild: kantonspolizei schwyz

Polizeirapport

200 Legehennen sterben bei einem Brand in Wangen SZ

Bei einem Brand sind in der Nacht auf Mittwoch in Wangen SZ 200 Legehennen getötet worden. Die weiteren Tiere, die sich im Stall befanden, konnten gerettet werden.

Der Brand war kurz nach Mitternacht gemeldet worden, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Die Feuerwehren von Wangen und Schübelbach konnten den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude verhindern.

Rund 200 Legehennen, die im oberen Stock des betroffenen Stalles untergebracht waren, verendeten. Grössere Tiere wie Kälber, Schafe und Ziegen hätten rechtzeitig gerettet werden können, teilte die Polizei mit.

Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Brandursache war am Mittwoch noch nicht geklärt. (sda)