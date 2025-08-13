Gleitschirmpilot stürzt im Wallis zu Tode und verletzt Drittperson

Am 12. August 2025 kam in Fiesch VS ein 74-jähriger Schweizer Gleitschirmpilot ums Leben, als er aus ungeklärten Gründen die Kontrolle verlor und in den Weisswasserbach stürzte.

Der Weisswasserbach in Fiesch: Fliessgewässer stellen für Gleitschirmpiloten eine grosse Gefahr dar. Bild: KaPo Wallis

Gegen 16:45 Uhr befand sich ein Gleitschirmpilot auf einem Flug in der RegionFiesch. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über denGleitschirm und stürzte im Bereich eines Brückenübergangs im Dorfinneren in denWeisswasserbach. Drittpersonen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.

Umgehend wurden durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation einHelikopter, eine Ambulanz, Rettungsspezialisten, Berg- und Wasserretter sowie einEinsatzleiter Sanität aufgeboten. Sie konnten nur noch den Tod des Pilotenfeststellen. Bei dem Vorfall wurde zudem eine unbeteiligte Person leicht verletzt undin der Folge ins Spital nach Visp transportiert.

Beim verstorbenen Piloten handelt es sich um einen 74-jährigen Schweizer. Die Bundesanwaltschaft (BA) hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.