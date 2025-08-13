Gleitschirmpilot stürzt im Wallis zu Tode und verletzt Drittperson

Gegen 16:45 Uhr befand sich ein Gleitschirmpilot auf einem Flug in der RegionFiesch. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über denGleitschirm und stürzte im Bereich eines Brückenübergangs im Dorfinneren in denWeisswasserbach. Drittpersonen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.
Umgehend wurden durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation einHelikopter, eine Ambulanz, Rettungsspezialisten, Berg- und Wasserretter sowie einEinsatzleiter Sanität aufgeboten. Sie konnten nur noch den Tod des Pilotenfeststellen. Bei dem Vorfall wurde zudem eine unbeteiligte Person leicht verletzt undin der Folge ins Spital nach Visp transportiert.
Beim verstorbenen Piloten handelt es sich um einen 74-jährigen Schweizer. Die Bundesanwaltschaft (BA) hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.