Seit Freitag vermisst: Suche nach Schweizer Bootsfahrer am Bodensee

Polizeirapport

Suche nach Schweizer Bootsfahrer am Bodensee

Blick auf den Bodensee. (Symbolbild) Bild: keystone

Der Bootsfahrer eines herrenlosen Motorboots wird weiterhin am Bodensee gesucht. Das herrenlose Boot wurde am Freitagabend im bayerischen Bereich des Bodensees gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Halter des Boots sei ein 87-jähriger Schweizer, der derzeit nicht auffindbar sei.

Am Freitag suchten bereits 17 Boote und zwei Hubschrauber nach dem Mann. Am Samstag wurde die Suche fortgesetzt, hauptsächlich von der Schweizer Polizei. Auch ein bayerischer Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt. (sda/dpa)