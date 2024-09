Polizeirapport

Heizöl in Schüss und Bielersee ausgelaufen

Archivbild: Wie die Kantonspolizei mitteilte, wurde ihr das Heizöl im Bielersee gegen 8 Uhr gemeldet. Bild: keystone

Eine grosse Menge Heizöl ist am Samstagmorgen in Péry ausgelaufen. Das Öl gelangte in die Schüss und in den Bielersee. Die Feuerwehren von Péry-La Heutte und Biel errichteten in dem Fluss und an seiner Mündung in den Bielersee mehrere Ölsperren.

Gemäss dem Kenntnisstand vom Abend musste der Wildhüter einer ölverseuchten Ente den Gnadenschuss geben. Wie die Kantonspolizei mitteilte, wurde ihr das Heizöl in den Gewässern gegen 8 Uhr gemeldet. Ausgeflossen war es aus einem Öltank in Péry (Gemeinde Péry-La Heutte).

Für weitere Abklärungen zog die Polizei Spezialisten des Amts für Wasser und Abfall bei. Deren Einschätzungen gemäss gibt es keine Hinweise für eine weitere Gefährdung von Mensch und Umwelt. Ermittlungen zum genauen Ausmass der Verschmutzung und eine Untersuchung waren am Abend im Gang. (sda)