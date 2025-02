Polizeirapport

Vier Verletzte bei Massenkarambolage in Maienfeld GR

In Maienfeld GR sind am Samstagmittag bei einer Massenkarambolage sieben Fahrzeuge verunfallt. Vier Personen wurden leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

Auf der Nordspur der Autobahn A13 bei Maienfeld kam es kurz vor 11.40 Uhr zwischen zwei Personenwagen zu einem Auffahrunfall. Diese Kollision führte zu einer Massenkarambolage mit fünf weiteren Fahrzeugen, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Sämtliche Fahrzeuge befanden sich auf der Überholspur.

Der Rettungsdienst Prättigau überführte ein leichtverletztes Kind ins Spital Schiers. Zwei Teams der Rettung Chur brachten die weiteren drei Verletzten ins Kantonsspital Graubünden nach Chur, wie die Polizei weiter schrieb.

Ein Abschleppdienst transportierte sechs der sieben beteiligten Fahrzeuge ab. Es entstand an mehreren Fahrzeugen Totalschaden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu dieser Karambolage geführt haben. (hkl/sda)