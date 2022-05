Molke verschmutzt einen Bach in Romont FR

Molke hat am Freitag einen Bach in Romont FR verunreinigt. Das Ökosystem wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein Fischsterben konnte jedoch bislang nicht festgestellt werden.

Eine unbekannte Menge einer Molke-Mischung war in die Sauberwasserleitungen gelangt, bevor sie in den Bach floss, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Die Stützpunktfeuerwehr Romont sei aufgeboten worden, um den Wasserlauf mit Sauerstoff anzureichern. In den nächsten Tagen würden wegen der Gefahr des Fischsterbens weiter Kontrollen durchgeführt. Zudem würden die genauen Umstände der Verschmutzung untersucht. (sda)