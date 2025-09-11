wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

78-Jähriger setzt 84-Jährige ab und fährt sie danach an – tot

78-Jähriger setzt 84-Jährige ab und fährt sie danach an – tot

11.09.2025, 08:4411.09.2025, 08:44

Eine 84-jährige Frau ist ihren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall in Apples VD vom Sonntag erlegen. Sie war von einem Auto angefahren worden, das sie zuvor am Unfallort abgesetzt hatte.

Die Frau war nach dem Unfall auf dem Aussenparkplatz der Fondation Commandant Baud mit einem Helikopter ins Universitätsspital Lausanne geflogen worden, wo sie gemäss Polizeimeldung nun verstarb.

Die genauen Umstände des Unfalls seien noch nicht klar, heisst es. Das Opfer sei gegen 20.00 Uhr am Unfallort abgesetzt worden, worauf der 78-jährige Autofahrer die Frau im Rückwärtsgang angefahren und dabei schwer verletzt habe. (rbu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen