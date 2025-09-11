78-Jähriger setzt 84-Jährige ab und fährt sie danach an – tot

Eine 84-jährige Frau ist ihren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall in Apples VD vom Sonntag erlegen. Sie war von einem Auto angefahren worden, das sie zuvor am Unfallort abgesetzt hatte.

Die Frau war nach dem Unfall auf dem Aussenparkplatz der Fondation Commandant Baud mit einem Helikopter ins Universitätsspital Lausanne geflogen worden, wo sie gemäss Polizeimeldung nun verstarb.

Die genauen Umstände des Unfalls seien noch nicht klar, heisst es. Das Opfer sei gegen 20.00 Uhr am Unfallort abgesetzt worden, worauf der 78-jährige Autofahrer die Frau im Rückwärtsgang angefahren und dabei schwer verletzt habe. (rbu/sda)