Polizeirapport

Deutscher Bergsteiger (26) stürzt bei Zermatt in den Tod

Ein 26-jähriger Mann aus Deutschland ist am Sonntag auf dem Adlerpass bei Zermatt VS ums Leben gekommen. Er stürzte rund 500 Meter in die Tiefe, wie die Walliser Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

In diesem Gebiet kam der Bergsteiger zu Tode. Bild: Kantonspolizei Wallis

Tags zuvor war eine Vermisstmeldung eingegangen. Rettungskräfte der Air Zermatt entdeckten die Leiche darauf auf dem Adlergletscher.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen wollte der Berggänger alleine das Strahlhorn besteigen. Auf dem Adlerpass, auf einer Höhe von rund 3900 Metern über Meer, stürzte der deutsche Staatsangehörige aus ungeklärten Gründen die westliche Felswand hinunter. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)