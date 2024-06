Polizeirapport

Lieferwagen brennt auf Parkplatz in Zollikofen – niemand verletzt

Ein Lieferwagen ist am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Zollikofen abgebrannt. Dabei wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz in der Gemeinde Münchenbuchsee kurz vor 16 Uhr aus zunächst unbekannten Gründen Feuer gefangen und erlitt Totalschaden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort befand sich der Lieferwagen bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Allerdings wurden weitere Fahrzeuge beschädigt. Eine Person wurde vor Ort durch ein Ambulanzteam auf eine mögliche Rauchgasvergiftung hin kontrolliert. (hkl/sda)