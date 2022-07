54-Jähriger bei Badeunfall in Poachiavo GR schwer verletzt

Ein 54-jähriger Italiener ist am Samstagnachmittag nach einem Bad im Lago di Poschiavo nicht mehr aufgetaucht. Er konnte in einigen Metern Tiefe gefunden und reanimiert werden, erlitt bei dem Unfall aber schwere Verletzungen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte.

Das südliche Ufer des Lago di Poschiavo in Miralago. Bild: KEYSTONE

Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Mann freiwillig ins Wasser begeben. Bekannte und weitere Personen hätten den Unfall beobachtet und nach dessen Verschwinden im Wasser sofort nach dem Mann gesucht. Auch zwei Mitarbeiter des Amtes für Jagd und Fischerei seien mit einem Motorboot zur Unfallstelle ausgerückt.

Nachdem der Italiener in mehreren Metern Tiefe gesichtet worden sei, habe ihn eine weitere Person geborgen. Nach der Reanimation sei der Mann von der Rega ins Kantonsspital Graubünden geflogen worden. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei hätten Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (saw/sda)