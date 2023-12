Polizeirapport

Mann in Basel mit Stichwaffe lebensgefährlich verletzt

Mit einer Stichwaffe ist ein 31-jähriger Mann in der Nacht auf Sonntag in der Steinenvorstadt in Basel lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen 23-jährigen Mann als Tatverdächtigen fest.

Zwischen dem Opfer und dem Täter sei es nach bisherigen Ermittlungen in der Nähe einer Bar zu einem Streit gekommen, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Die beiden Personen seien darauf aus dem Lokal gewiesen worden.

Bei der anschliessenden Auseinandersetzung sei das Opfer um 23.30 Uhr lebensgefährlich mit einer Stichwaffe verletzt worden. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt habe den Mann in die Notfallstation eingewiesen.

Passanten hätten den mutmasslichen Täter zurückgehalten. Die Kantonspolizei habe ihn festgenommen. (sda)