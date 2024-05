Mann von herabfallendem Fahrzeug in Garage erfasst und verstorben

Polizeirapport

Mann von herabfallendem Fahrzeug in Zürcher Garage erfasst und verstorben

In einer Autogarage in der Stadt Zürich im Kreis 4 ist am Samstagvormittag ein Mann von einem herabfallenden Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Das Auto rutsche von einem Autolift. Der 41-jährige Iraker starb noch vor Ort.

Der genaue Unfallhergang werde durch die Stadtpolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich abgeklärt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die weiteren Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft geführt. Es sei auch ein Careteam im Einsatz gewesen.

(dsc/sda)