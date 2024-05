Dutzende Personen greifen in Zürich Polizisten an

Polizeirapport

Dutzende Personen greifen bei Zürcher Langstrasse Polizisten an

Die Polizei war mit drei Wagen im Einsatz. Bild: cpf/watson

Dutzende Personen haben in Zürich zwei Polizisten angegriffen. In der Nacht auf Samstag eskalierte eine Personenkontrolle im Kreis 4. Eine Person wurde festgenommen, ein Polizist leicht am Kopf verletzt.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem zwei Frauen auf der Hohlstrasse standen und die Weiterfahrt eines Streifenwagens blockierten, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte. Die Frauen hätten gegen das Fahrzeug getreten.

Rechts im Bild (schwer) zu erkennen: Ein Mann wird festgehalten und kontrolliert. Bild: cpf/watson

Als die Polizisten die Frauen kontrollieren wollten, tauchten nach Angaben der Stadtpolizei dutzende Personen auf, die einen Polizisten beim Aussteigen bedrängten. Zusammen mit weiteren Personen hätten sie danach die Polizisten am Einsteigen ins Fahrzeug gehindert.

Ein Polizist setzte Reizstoff ein, «aufgrund der grossen Gewaltbereitschaft», wie es weiter heisst. Die Menge habe daraufhin Gegenstände gegen das Auto geworfen sowie dagegen geschlagen und getreten.

Die Polizisten hätten die Angreifer zurückdrängen können und Verstärkung angefordert. Weitere Patrouillen hätten schliesslich eine mutmassliche Täterin festnehmen könne, heisst es in der Mitteilung. Die Gruppierung habe versucht, die Verhaftung zu verhindern. Eine weitere Person wurde darum wegen Hinderung einer Amtshandlung verzeigt. (sda)