Polizeirapport

Zwei Verletzte nach Unfall mit Lastwagen in Wattenwil BE

Bei einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto sind am Freitagnachmittag in Wattenwil BE zwei Personen verletzt worden. Beide befanden sich im Auto. Sie mussten ins Spital gebracht werden.

Drittpersonen mussten die Verletzten aus dem Auto bergen, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Das Auto bog offenbar aus einer Seitengasse auf die Burgisteinstrasse ein, als es vom Lastwagen erfasst wurde. Die Strasse wurde für rund 90 Minuten gesperrt. Die Polizei leitete Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls ein. (dab/sda)