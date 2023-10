Polizeirapport

21-Jähriger bricht in vier Schützenhäuser ein und stiehlt Sturmgewehre

Die Kantonspolizei Zürich hat in Thalheim an der Thur ZH einen 21-Jährigen verhaftet. Er soll in vier Schützenhäuser eingebrochen sein und vier Sturmgewehre entwendet haben.

Zur Verhaftung des Schweizers kam es nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Dienstagmorgen, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Bei der Hausdurchsuchung habe die Polizei ein komplettes sowie Teile von drei gestohlenen Sturmgewehren sichergestellt.

In der ersten Oktoberhälfte war es in den Gemeinden Altikon, Dinhard, Ellikon an der Thur und Islikon/TG zu vier Einbrüchen in Schützenhäuser gekommen, wie die Polizei weiter schrieb. Neben Bargeld und weiteren Gegenständen seien in Dinhard vier Sturmgewehre ohne Verschlüsse entwendet worden. Die Kantonspolizeien von Zürich und Thurgau hätten deshalb Ermittlungen aufgenommen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland geführt.

(hah/sda)