Polizeirapport

Erneut Geldautomat in der Waadt gesprengt

In Genolier VD ist in der Nacht auf Donnerstag erneut ein Bankomat gesprengt worden. Die Täter konnten fliehen, verletzt wurde niemand.

Ein Sprecher der Kantonspolizei Waadt bestätigte die Bankomatsprengung, über die die Zeitung «La Côte» berichtete. Die Ermittlungen laufen, weitere Details sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

Der Angriff, der kurz vor 4 Uhr morgens stattfand, richtete sich gegen einen Geldautomaten im Dorfzentrum, der an eine Metzgerei angebaut ist.

In den letzten Wochen wurden in der Romandie mehrere Bankomaten gesprengt, so in Delsberg JU und Marin NE, während ein weiterer Angriff in Daillens VD fehlschlug.

Die Zahl der Anschläge auf Bankomaten ist im letzten Jahr in der Schweiz leicht zurückgegangen. Laut den Statistiken des Bundesamtes für Polizei (Fedpol) wurden 2025 23 Anschläge verzeichnet, gegenüber 48 im Jahr 2024. (dab/sda)