Polizeirapport

33-Jähriger in Neuenhof getötet – Verdächtiger führte Polizei zur Leiche

Am Dienstagabend wurde in einem Waldstück bei Neuenhof AG der leblose Körper eines 33-jährigen Mannes aus dem Kanton Zürich aufgefunden. Er war seit dem 30. Januar vermisst worden. Die Polizei hat einen dringend tatverdächtigen 36-Jährigen festgenommen.

Das 33-jährige Opfer war ein Mann aus dem Kanton Zürich, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft mitteilt. Er war seit dem 30. Januar von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen weckten bald den Verdacht eines möglichen Gewaltverbrechens.

Deshalb geriet ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger in den Fokus der Ermittler. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte sich das Opfer mit dem Verdächtigen treffen, als es verschwand. Die Männer sollen sich gekannt haben.

Der 36-Jährige wurde daraufhin unter dringendem Tatverdacht am Dienstag festgenommen. In einer ersten Einvernahme habe er zugegeben, für den Tod des 33-Jährigen verantwortlich zu sein und machte Angaben, wo er die Leiche abgelegt hatte. Kurz darauf wurde sie im von ihm beschriebenen Waldstück bei Neuenhof AG gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Sie hat für den Beschuldigten U-Haft beantragt. Der genaue Tathergang und die Hintergründe zur Tat werden nun untersucht. Für den Verdächtigen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. (vro)