Polizeirapport

Mann wirft in Bern Flaschen aus Fenster und löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen im Berner Mattenhofquartier Flaschen aus einem Wohnungsfenster auf die Strasse geworfen. Die Kantonspolizei Bern konnte ihn kurze Zeit später anhalten.

Verletzte gab es keine, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Auch der Verdächtige blieb unversehrt. Hingegen wurde ein Auto beschädigt.

Der Polizeieinsatz hatte Einschränkungen auf den öffentlichen und privaten Strassenverkehr. Die Brunnmattstrasse blieb während 45 Minuten vollständig gesperrt. Die Haltestelle Brunnhof der Tramlinie 6 blieb gemäss Website von Bernmobil bis gegen 10 Uhr unbedient. (dab/sda)