Polizeirapport

Polizei meldet «verdächtige Situation» in der Stadt Zürich und sucht nach Zeugen

In der Stadt Zürich sucht die Polizei nach einem Vorfall am Dienstagabend Zeugen. In einer Medienmitteilung ist von einer «verdächtigen Situation» die Rede: So ging bei der Polizei eine Meldung über eine mögliche Schussabgabe beim Lommisweg im Kreis 9 ein.

Ein Mann meldete sich gegen 21.30 Uhr bei der Polizei und teilte dieser mit, dass er soeben mitbekommen habe, wie vermutlich ein Mann auf ein Fahrzeug geschossen habe. Der Personenwagen sei dann davongefahren und der mutmassliche Schütze sei ebenfalls mit einem Auto weggefahren.

Die Stadtpolizei Zürich hat Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort wurden in der Folge durch die Polizei Spuren gesichert. Meldungen oder Kenntnis über verletzte Personen in diesem Zusammenhang liegen bis jetzt nicht vor.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die Angaben zum Vorfall vom Dienstagabend, 3. Februar 2026 um etwa 21.30 Uhr am Lommisweg 24, im Geviert Badener-/Hohl-/Bachmatt-/Altstetterstrasse, zu den involvierten Personen oder den involvierten Fahrzeugen machen können, oder andere verdächtige Feststellungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Nummer 0 444 117 117 zu melden. (dab)