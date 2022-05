Tumbler löst Feuer in Wollerauer Mehrfamilienhaus aus

Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Wollerau ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen - wohl wegen eines defekten Tumblers. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Gebäude an der Felsenmattstrasse, der zu starker Rauchentwicklung führte, rasch löschen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte. Ein Arbeitszimmer wurde wegen des Feuers stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, im Zentrum der Abklärungen steht ein technischer Defekt eines Tumblers. (sda)