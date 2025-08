Mutmassliche Autodiebe nach Unfall in Kreuzlingen TG festgenommen

Mutmassliche Autodiebe sind am Samstagmorgen mit einem in Zürich gestohlenen Auto in Kreuzlingen TG verunfallt. Dies, als sie vor einer mobilen Patrouille der Grenzwacht flüchten wollten. Nach einer darauf folgenden, kurzen Flucht zu Fuss, wurden die drei Personen festgenommen.

Die mobile Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) wollte das Auto nach 7 Uhr einer Zollkontrolle unterziehen, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt. Die drei Personen waren auf der Hauptstrasse in Richtung Konstanz (D) unterwegs.

Die Patrouille folgte dem Auto und forderte den Fahrer mittels Matrix auf, anzuhalten. Der Fahrer beschleunigte und fuhr zum Parkplatz an der Döbelistrasse und weiter auf einen Fussweg, wie es weiter heisst. Kurz vor der Feldstrasse kollidierte das Auto dann mit einem Metallpfosten und kam zum Stillstand.

Die drei Autoinsassen versuchten zu Fuss zu flüchten. Sie wurden kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte des BAZG angehalten und daraufhin den Einsatzkräften der Kantonspolizei übergeben.

Abklärungen ergaben, dass das Auto in derselben Nacht im Kanton Zürich gestohlen worden war. Zudem verfügte der Fahrer nicht über den erforderlichen Führerausweis. Der 19-jährige Schweizer, der jugendliche Beifahrer und der 18-jährige Schweizer Mitfahrer wurden festgenommen.

Verletzt wurde niemand, bei dem Unfall entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (dab/sda)