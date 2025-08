Ferrari prallt auf A2 bei Silenen UR gegen Leitplanke – 70'000 Franken Sachschaden

Der Lenker eines Ferrari ist am Sonntag auf der A2 in Silenen UR verunfallt. Er habe die Kontrolle über das Auto verloren und sei seitlich mit der Leitplanke kollidiert, teilte die Kantonspolizei Uri am Montag mit. Er sei leicht verletzt worden.

Der beschädigte Ferrari in Silenen. Bild: kantonspolizei uri

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 70'000 Franken. Im Einsatz standen der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, der Unterhaltsdienst der Baudirektion Uri, ein lokales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri. (dab/sda)